قيادي في البنيان المرصوص: نرفض حفتر على رأس الجيش

ايوان ليبيا – وكالات :

رحب معاون آمر غرفة العمليات بقوات البنيان المرصوص الهادي دراه أمس الخميس باجتماعات العسكريين بالقاهرة لتوحيد الجيش، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل إنعقادها في ليبيا.

دارة أعترض في تصريح لموقع “أصوات مغاربية” على تداول أسماء معينة داخل المقترح، قائلا: “نحن نرفض طرح أي أسماء لتنصيب أشخاص لقيادة مؤسسات الجيش مسبقاً وهذا الأمر متروك لأمراء المناطق العسكرية وقادة الجيش حسب الأولوية والقوانين المعمول بها في ليبيا”.

وأعرب معاون آمر غرفة العمليات عن رفضه طرح أسم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على رأس الجيش الليبي في الصيغة المقترحة بالقاهرة.

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