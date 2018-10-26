الفضائية الليبية : وزير الخارجية الإيطالي : سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر أبدى استعداده للمشاركة في مؤتمر باليرمو

بنغازي 26 أكتوبر 2018 (وال)- صرح وزير الخارجية الإيطالي إينزه ميلانيزي إن سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أبدى استعداده للمشاركة في أعمال مؤتمر باليرمو في إيطاليا.

وقال الوزير الإيطالي الخميس، “من المتوقع أن ألتقي المشير خليفة حفتر الأسبوع المقبل في العاصمة روما، لبحث مؤتمر باليرمو من أجل ليبيا المقرر عقده يومي 12 – 13 نوفمبر المقبل”.

وأضاف الوزير الإيطالي أن سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر أبدى -أكثر من مرة- الرغبة في المشاركة بمؤتمر باليرمو الدولي الخاص بالأزمة الليبية الذي سينعقد في نوفمبر المقبل. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال