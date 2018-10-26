لومير: غالبية دول منطقة اليورو تريد ميزانية مشتركة

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة، إن غالبية دول منطقة اليورو تؤيد أن تتبنى منطقة العملة الموحدة ميزانية مشتركة.

ومتحدثا بعد اجتماع مع وزير المالية الألماني أولاف شولز في برلين، قال لومير إن فكرة ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو كان ينظر إليها قبل أشهر قليلة فقط على أنها مستحيلة التحقيق.

وأضاف قائلا "غالبية واضحة الآن تؤيد مثل هذه الميزانية".

وفيما يتعلق بخطط لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، قال لومير إنه ونظيره الألماني حققا تقدما نحو الوصول إلى حل وسط.

ومضى قائلا "أعتقد أن حلا وسطا ممكن في الأسابيع المقبلة وسيكون بمقدورنا إرسال رسالة واضحة بأننا نتفق على فرض ضريبة عادلة على عمالقة الإنترنت.

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