مكمانمان: لم أفهم ما يعنيه الكلاسيكو حتى رأيت احتفال لاعبي ريال مدريد

استرجع الإنجليزي ستيف مكمانمان لاعب ريال مدريد السابق، ذكرياته مع الكلاسيكو، وذلك في تصريحات لـ “لا ليجا”.

النجم الإنجليزي لعب في ريال مدريد منذ عام 1999 وحتى 2003، وتحدث عن إدراكه العملي لحجم مباراة الكلاسيكو أثناء فترته في إسبانيا.

يقول ماكا: “كنا نجد 100 ألف أو 80 ألف مشجع في الملعب، إنهما 2 من أنجح الأندية في العالم، وهيمنا لسنوات عديدة على المنافسات الأوروبية. لديهم أفضل اللاعبين، وأفضل لاعب في العالم كل عام، ومؤخرا هيمنا على كل شيء، ليس فقط كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فهناك أيضا أندريس إنييستا الذي كان نجما كبيرا، وجاريث بيل الذي سجل مقصية في نهائي دوري الأبطال”.

مضيفا: “هذان الفريقان يرغب الجميع في محاكاتهما والتفوق عليهما، ولذا يمكن القول أنها أكبر مباراة في هذه الرياضة”.

في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2002، سجل مكمانمان هدفا شهيرا بشباك برشلونة، وقاد ريال مدريد للفوز 2-0 على ملعب كامب نو، ولاحقا ستنتهي مواجهة الإياب بالتعادل 1-1 وبالتالي إكمال ريال مدريد لطريقه الناجح في حصد البطولة الأوروبية التاسعة.

يقول مكمانمان عن تلك المباراة: “لم ألحظ حجم إنجاز الفوز على برشلونة، لأنني كنت إنجليزيا قادما من ليفربول، ولكني أتذكر دخولي غرفة خلع الملابس بعد المباراة متأخرا بسبب الازدحام في ممر الملعب”.

مضيفا: “رد فعل اللاعبين الإسبان في غرفة خلع الملابس لفت نظري، كنا على بعد خطوة من الوصول للنهائي، وكانوا يرقصون وسعداء للغاية، تفاعلوا مع الانتصار بطريقة لم أرها من قبل”.

وأتم: “وهنا بدأت التفكير في تاريخ الفريقين وسياسة الدولة، وما يعنيه تمثيل الفريقين والفوز بمثل تلك المباريات. ولذا مشاهدة السعادة تغمر لاعبي فريقي بتلك الصورة أوضحت لي ما يعنيه الفوز على برشلونة”.

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