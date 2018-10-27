بالفيديو – بلد الوليد يرفض الهزيمة أمام إسبانيول ويحرمه من الانفراد بالصدارة

واصل بلد الوليد سلسلة اللاهزيمة، وفرض التعادل 1-1 على ضيفه إسبانيول، في ملعب خوسيه زوريا، بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

الفريقان دخلا المباراة في وضع ممتاز، فصاحب الأرض حقق 4 انتصارات متتالية والفوز كان يضمن له الصدارة بالمشاركة مع برشلونة، بينما فوز إسبانيول كان يعني انفراده بالصدارة مؤقتا.

بورخا إجليسياس تقدّم لـ إسبانيول في الدقيقة 20 بتسديدة صاروخية، مستغلا خطأ في التمرير للاعبي بلد الوليد.

أصحاب الأرض ضغطوا لاحقا لتعديل النتيجة، وجاءت أخطر فرص بلد الوليد بواسطة روبن ألكاراز الذي أهدر انفرادا صريحا بالمرمى في الدقيقة 62، مطيحا بالكرة أعلى المرمى.

سيرخيو جونزاليس مدرب بلد الوليد دفع بكل عناصره الهجومية، والتي كان أبرزها وأكثرها تأثيرا الإيطالي دانييلي فيردي الذي حل مكان الظهير الأيمن خافي مويانو قبل ربع ساعة على نهاية المواجهة.

فيردي كافأ مدربه، وسجّل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد تنفيذ رائع لركلة حرة مباشرة، خادعت الحارس دييجو لوبيز الذي أساء تقدير الكرة.

ليرفع بلد الوليد رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس بالتساوي مع إشبيلية وأتليتكو مدريد، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

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