سرقة معدات بمطار سرت الدولي

ايوان ليبيا – وكالات :

قامت مجموعة خارجة عن القانون بسرقة محتويات ومعدات بصالة المسافرين بمطار سرت الدولى في حادثة تؤكد استمرار مسلسل نهب وتخريب المرافق العامة في سرت.

وقال مصدر أمني أمس الجمعة إن «مجهولين قاموا بسرقة الأسقف المعلقة والمعدات الكهربائية بصالة المسافرين بالمطار».

ولفت المصدر إلى أن هذه الحادثة «ليست الأولى فقد تعرض مطار سرت الدولى إلى أكثر من عملية سرقة وتخريب».

وتشهد مدينة سرت وضواحيها حوادث سرقة وتخريب وتخريب للمرافق الخدمية العامة دون أن تحرك الجهات الأمنية ساكنًا.

وقال مدير مطار سرت الدولى اسماعيل الزيدانيإن المطار «يحتاج إلى وقفة جادة من حكومة الوفاق الوطنى ووزارة المواصلات ومصلحة الطيران المدني وبلدية سرت وتوفير الدعم المالي وتكليف شركة متخصصة لصيانتة من أجل استنئاف عمله من جديد».

يذكر أن مطار سرت الدولي متوقف عن العمل منذ أكثر من 3 سنوات بسبب تعرضة لأضرار حرب تحرير سرت من تنظيم «داعش».

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