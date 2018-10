«قابوس» يستقبل «نتنياهو» لتباحث القضايا المشتركة

استقبل سلطان عمان قابوس بن سعيد، أمس الخميس، في بيت البركة، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بحث السلطان قابوس مع نتنياهو السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط ومناقشة بعض القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هذه الزيارة هي أول زيارة رسمية في هذا المستوى منذ 1996.

وأضاف:

“هذه الزيارة تشكل خطوة ملموسة في إطار تطبيق سياسته الرامية إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد”.

وكان السطان قابوس استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الاثنين، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط.

وبحث عباس مع قابوس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، آخر التطورات على القضية الفلسطينية، والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها.

