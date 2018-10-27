تقرير – إنتر لـ مانشستر يونايتد: 75 مليون يورو ليست كافية من أجل شكرينار

رفض نادي إنتر ميلان عرضا ضخما من مانشستر يونايتد لضم ميلان شكرينار مدافع الفريق الإيطالي. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية.

وقالت الصحيفة إن النادي الإنجليزي قدم عرضا بقيمة 75 مليون يورو لضم المدافع الدولي السلوفاكي.

وأوضح التقرير أن إنتر ميلان قد قال إن مبلغ 75 مليون يورو ليس كافيا من أجل صاحب الـ23 عاما.

ويعد المبلغ الذي عرضه يونايتد ضعف ما دفعه إنتر عام 2017 لضم شكرينار والذي يقدر بـ35 مليون يورو.

ويمتد عقد شكرينار مع إنتر حاليا حتى صيف 2022. وأشار التقرير إلى أن إنتر يسعى لتجديد عقده ودخل في مفاوضات بالفعل من أجل ذلك.

وشارك شكرينار مع إنتر ميلان خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بكل المسابقات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا