تريزيجيه يشارك في تعادل قاسم باشا الصعب مع إيزوروم

بعد انتصارين متتاليين، توقف قاسم باشا عند محطة المضيف إيزوروم لينتزع تعادلا صعبا بهدف لمثله في الجولة العاشرة من الدوري التركي.

محترفنا المصري محمود حسن “تريزيجيه” شارك في اللقاء منذ البداية وحتى النهاية.

البداية كانت لأصحاب الأرض بعدما نجح لقمان جور في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 40.

ولكن قاسم باشا سيطر على مجريات اللقاء بعد ذلك من أجل إدراك التعادل وهو ما نجح فيه قبل 10 دقائق من النهاية.

تدخل عنيف من مدافع إيزوروم، إيجيمين كوركماز، أدى لحصوله على بطاقة حمراء وركلة جزاء للضيوف.

الركلة انبرى لها السنغالي مباي دياني ليسكنها الشباك في الدقيقة 79.

قاسم باشا فرط في تقليل الفارق (نقطة وحيدة) مع جالاتاسراي ليصبح رصيده 19 نقطة بالتساوي مع الأخير وأفضلية فارق الأهداف التي وضعته متصدرا بشكل مؤقت.

أما إيزوروم فواصل احتلاله المركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 7 نقاط.

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