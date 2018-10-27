سام مرسي يشارك في خسارة ويجان.. وحجازي يغيب عن تعادل وست بروميتش

شارك سام مرسي مع ويجان وخسر الفريق برباعية، فيما تواصل غياب أحمد حجازي عن وست بروميتش للإصابة.

خسر ويجان أتليتك أمام شيفيلد يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، فيما تعادل وست بروميتش مع بلاكبيرن بهدف لكل فريق.

تقدم شيفيلد عن طريق شيني دانكلي في الدقيقة الـ24، فيما تعادل ويجان عن طريق كال نايسميث في الدقيقة الـ39.

وتقدم شيفيلد مرة أخرى في الدقيقة الـ45 عن طريق بيلي شارب، لينتهي الشوط الأول بتقدم شيفيلد بهدفين مقابل هدف.

في شوط المباراة الثاني، عاود بيلي شارب التسجيل في الدقيقة الـ53 مسجلا الثالث لفريقه، قبل أن يختتم اللاعب نفسه الهاتريك بهدف رابع في الدقيقة الـ63.

وقلص ويجان الفارق في الدقيقة الـ69 عن طريق جوي جارنر، لينتهي اللقاء بفوز شيفيلد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

في المباراة الأخرى، تقدم وست بروميتش في الدقيقة الـ40 عن طريق كريج داوسون، وتعادل بلاكبيرن عن طريق هاريسون ريد في الدقيقة الـ71.

نتائج المباراتين رفعت رصيد شيفيلد للنقطة الـ29 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد ويجان عند النقطة الـ20 في المركز الـ14. وارتفع رصيد وست بروميتش للنقطة الـ25 في المركز الخامس، وارتفع رصيد بلاكبيرن للنقطة الـ22 في المركز الـ12.

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