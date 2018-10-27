بالفيديو – صرخة رونالدو ترفع رأس يوفنتوس أمام إمبولي

قاد كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لقلب طاولة إمبولي وتحقيق الانتصار التاسع في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس انتصر على إمبولي بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

إمبولي تقدم أولا في الدقيقة 28 من تسديدة صاروخية لـ فرانشيسكو كابوتو في شباك فويتشيك تشيزني.

رونالدو غضب من تقدم إمبولي ليقلب الطاولة لصالح يوفنتوس في الشوط الثاني.

هدف أول لـ رونالدو من علامة الجزاء بعد عرقلة باولو ديبالا في الدقيقة 54. وهدف الانتصار بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من كريستيانو في الدقيقة 70.

وتعد ثنائية رونالدو في مرمى إمبولي هي الثانية له بقميص يوفنتوس في الدوري، بعدما هز شباك ساسولو مرتين.

ووصل رونالدو لهدفه السابع والثالث على التوالي في الدوري مع يوفنتوس، ليأتي في المركز الثاني على سلم ترتيب الهدافين خلف المتألق كريستوف بياتيك لاعب جنوى.

الصدارة من نصيب يوفنتوس برصيد 28 نقطة، بينما تجمد رصيد إمبولي عند النقطة السادسة في المركز الـ 18.

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