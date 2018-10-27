وزير خارجية إيطاليا: القائد العسكري الليبي خليفة حفتر سيحضر مؤتمر صقلية

نقل وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو اليوم السبت عن خليفة حفتر القائد العسكري الليبي قوله إنه سيحضر مؤتمرًا من المقرر عقده في صقلية الشهر المقبل، بهدف إيجاد تسوية بين الجماعات المتناحرة في البلاد.

وقال موافيرو للصحفيين على هامش مؤتمر في مدينة فلورنسا الإيطالية، إن الاجتماع سيعقد في مدينة باليرمو عاصمة صقلية يومي 12 و13 نوفمبر المقبل وسيشارك فيه أطراف رئيسية من داخل ليبيا وخارجها.

وأضاف موافيرو أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستكون من بين الزعماء الأجانب الذين سيحضرون الاجتماع، بينما تعهدت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بإرسال ممثلين رفيعي المستوى للمشاركة.

وإيطاليا حريصة على وجه الخصوص على حضور حفتر خوفًا من أن يقضي عدم حضوره على أي آمال للتوصل إلى تسوية سياسية من أجل إنهاء العنف المستمر منذ سنوات في هذا البلد الغني بالنفط.

وقال موافيرو "ينبغي أن يكون هناك (في باليرمو). أكد لنا أنه سيحضر وبالتالي فنحن نعول على حقيقة أنه سيحضر".

وسيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر العام الماضي على بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية بعد طرد متشددين إسلاميين وغيرهم. وحفتر هو المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء فائز السراج الذي يقود حكومة انتقالية مدعومة من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس.

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