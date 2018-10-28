بالفيديو – أتليتكو يستفيق من الكبوة الأوروبية.. ويقفز إلى صدارة الدوري الإسباني

اعتلى أتليتكو صدارة الدوري الإسباني مؤقتا، بانتصاره المهم على ريال سوسيداد بهدفين دون رد، بالجولة العاشرة من المسابقة، على ملعب واندا متروبوليتانو.

أتليتكو عمل على تجاوز السقوط الأوروبي المهين أمام بوروسيا دورتموند قبل عدة أيام برباعية نظيفة على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

الروخيبلانكوس هاجموا مرمى خصمهم الباسكي بشراسة أغلب فترات الشوط الأول، بل كاد الفرنسي أنطوان جريزمان أن يتقدّم للعاصميين بتسديدة مقصية رائعة اعتلت العارضة بقليل.

التقدُم تحقق بواسطة القائد دييجو جودين الذي سجل مباشرة قبل انتهاء الشوط الأول بعد عمل فردي مميز من أنخيل مارتين كوريا على الجناح الأيمن.

بين الشوطين دخل فيليبي لويس بدلا من لوكاس هيرنانديز، والبرازيلي لم ينتظر كثيرا حتى يسجل هدفا رائعا بقدمه اليمنى في شباك زميله السابق ميجيل أنخيل مويا، بالدقيقة 60.

ليرفع أتليتكو رصيده إلى 19 نقطة منفردا بالصدارة مؤقتا، فيما تجمد رصيد سوسيداد عند 12 نقطة في المركز 12.

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