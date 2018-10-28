مواعيد مباريات الأحد 28-10-2018 والقناتين الناقلتين للكلاسيكو ولقاء الأهلي والوصل

الكلاسيكو المنتظر دائما بين العملاقين برشلونة وريال مدريد ومباريات قوية أخرى كثيرة تقام يوم الأحد في مختلف البطولات.

وتنقل قناة بي إن سبورتس 3 اللقاء الكبير في الدوري الإسباني والمقام على ملعب كامب نو معقل البلاوجرانا.

ويستضيف الأحد الأهلي فريق الوصل الإماراتي في مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي لكأس زايد وتنقل اللقاء قناة أبو ظبي الرياضية.

ويلعب فريق الأهلي لكرة اليد أمام غريمه التقليدي الزمالك في نهائي منتظر لدوري أبطال إفريقيا بكوت ديفوار.

ويشهد الأحد خوض أندية أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي إيطاليا يقام دربي الشمس بين نابولي وروما.

كلاسيكو آخر يقام الأحد هناك في جنوب فرنسا حيث يستضيف مارسيليا نادي باريس سان جيرمان في الدوري.

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