القضاء المصري ينصف القذافي

ايوان ليبيا – وكالات :

قضت محكمة جنح المستأنف العجوزة بالعاصمة المصرية القاهرة أمس السبت بمعاقبة الكاتب انيس الدغيدي وصاحب مكتبة المدبولي الصغير محمود مدبولي بالحبس لمدة ستة أشهر مع إلزامهم بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه وذلك على خلفية تأليف ونشر كتاب يسئ للزعيم الراحل معمر القذافي.

وقال خالد الزائدي محامي عائلة الزعيم الراحل ان الحكم صدر باجماع الاراء في القضية رقم 9940/2018 كلي.

وكانت محكمة العجوزة الجزئية المصرية حكمت في ابريل الماضي بإدانة ومعاقبة كل من مكتبة المدبولي “الصغير”، والكاتب أنيس الدغيدي، عن نشر الكتاب المسيء للزعيم الراحل معمر القذافي ” حكايتي مع أبن الحرام”.

وأكد الزائدي، أن الكتاب أصبح محل جريمة، وبهذا سيتم سحبه من المكتبات ودور النشر والتوزيع.

وكانت عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قد أعلنت في وقت سابق بأنها ستلاحق عن طريق القضاء كل من أسأ للقذافي، سواء عبر وسائل الإعلام أو بتأليف الكتب، أو غيرها.

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