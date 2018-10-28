تهريب الأسلحة والمخدرات عبر حدود ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال متحدث بإسم الجيش المصري في بيان له أمس السبت ” إن القوات المسلحة المصرية منعت تهريب الأسلحة وكميات كبيرة من المخدرات من ليبيا المجاورة”

ونقل موقع سبوتنيك الروسي عن المتحدث قوله بأن حرس الحدود أعلن تمكنه مع قوات المنطقة العسكرية الغربية من إيقاف مركبتين ذات دفع رباعي غرباً على الحدود مع ليبيا .

وأضاف : ” القوات تمكنت أيضاً من العثور على ثلاث رشاشات وبندقية قنص و115 خرطوشة مختلفة وستلايت للهاتف وقد تم ضبط جميعها ”

وبالإضافة إلى ذلك قام الجيش بمصادرة شحنة كبيرة من الأدوية حوالي مليون قرص ، وطن واحد من الأدوية الأخرى مع توسعة الجيش للحملة بهدف مكافحة تهريب الأسلحة والسلع والبشر .

ويأتي بيان الجيش المصري بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 أكتوبر“أن مصر وروسيا ستواصلان العمل المشترك للبحث عن سبل للتغلب على الأزمة السياسية الداخلية في ليبيا”.

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