العثور على جثث في بقايا دبابة جنوب طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

عثر عمال نظافة على رفات لشخصين في بقايا دبابة بمنطقة مشروع الهضبة الزراعي جنوب طرابلس.

ونشرت «قوة الردع و التدخل المشتركة محور أبوسليم الكبرى» على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» ليل السبت «ورد بلاغ الى فرع الأمن المركزي أبوسليم من عمال النظافة الذين يقومون بتنظيف منطقة مشروع الهضبة الزراعي وخاصة الأماكن التي حصلت فيها الأشتباكات الأخيرة حيث وجدوا بقايا دبابة محترقة تخص الأطراف التي هاجمت العاصمة الشهر الماضي وبداخلها رفات لشخصين».

ولفتت «قوة الردع و التدخل المشتركة محور أبوسليم الكبرى» إلى أنه جرى «التواصل مع مركز شرطة طريق المطار والذي بدوره قام بالإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة وإحالة بقايا الجثت التي تم إستخراجها بمساعدة فنيين مختصين الى الطب الشرعي».

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