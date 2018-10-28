السفارة الألمانية في ليبيا تعود إلى العمل

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، اقتراب موعد عودة سفارة بلاده إلى ليبيا.

وأضاف «أوليفر»،: «أنا فخور جداً بهذا الفريق الرائع»، في إشارة إلى طاقم السفارة الذي أرفق صورته ضمن التغريدة.

وتأتي تصريحات السفير الألماني بالتزامن مع بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس، والتي ركزّت على بند تأمين المواقع الدبلوماسية داخل المدينة.

يُشار إلى أن السفارة الألمانية لدى ليبيا تتخذ موقعاً مؤقتاً لها في العاصمة التونسية، بعد أن اضطرت إلى مغادرة طرابلس بسبب تردّي الأوضاع الأمنية.

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