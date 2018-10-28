حارس وزير سابق في سريلانكا يفتح النار ويصيب ثلاثة أشخاص

قال متحدث باسم الشرطة في سريلانكا، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا، اليوم الأحد، عندما فتح حارس أمن خاص بالبرلماني أرجونا راناتونجا النار. وكان راناتونجا وزير البترول في الحكومة المقالة لرئيس الوزراء المخلوع رانيل ويكرمسينغ.

وأعلن الرئيس مايثريبالا سيريسينا، أمس السبت، حل الحكومة بعد تعيين رئيس وزراء جديد قبل ذلك بيوم. وقال متحدث باسم الشرطة، إنه عندما حاول راناتونجا دخول مكتبه، في شركة سيلون بتروليوم، المملوكة للدولة، أطلق حارسه الأمني الرصاص وأصاب ثلاثة أشخاص. وأضاف أن الشرطة، ألقت القبض على الحارس الذي فتح النار، وأن تحقيقا بدأ.

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