لافروف: نعد أجوبة لأسئلة أمريكية عن اتفاقية الحد من التسلح

نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، قوله اليوم، الأحد، إن موسكو بدأت في إعداد إجاباتها على أسئلة قدمها مسئولون أمريكيون تتعلق باتفاقية للحد من التسلح.

وأضاف لافروف: "منذ أسبوع فقط وقبل يومين من إعلان هدف (الولايات المتحدة) الانسحاب من معاهدة القوى النووي المتوسطة المدى "الحد من الانتشار النووي"، أرسل الأمريكيون عبر سفارتهم في موسكو لوزارة الخارجية الروسية قائمة مطولة من الأسئلة التي تمثل مبعث قلق لهم".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 20 أكتوبر الجاري، إن واشنطن تعتزم الانسحاب من المعاهدة التي وقعها ميخائيل جورباتشوف، آخر زعيم سوفيتي، مع الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريجان، عام 1987.

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