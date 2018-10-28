مصرف الأمان يحدد سقف السحب

ايوان ليبيا – وكالات :

قرر مصرف الأمان صرف بطاقتي الفيزا والماستر كارد على نفس الحساب بسقف 2000 دولار لبطاقة منحة الـ10 آلاف دولار وسقف 500 دولار لمنحة الأسر إعتباراً من اليوم الأحد.

المصرف أوضح في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن السبب وراء إتخاذ القرار المذكور أعلاه يعود إلى تفاوت أسقف السحب والعمولات المفروضة من المصارف التركية بين بطاقتي فيزا والماستر كارد.

وأشار المصرف إلى أن السحب يتم في جميع دول العالم بدون عمولة سحب إضافية باستثناء تركيا ، مؤكداً على التزامه بعمولة الـ4 % المحددة بموجب منشور مصرف ليبيا المركزي .

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