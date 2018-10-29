ماركا: لوبيتيجي ودّع لاعبي ريال مدريد في غرفة خلع الملابس

إقالة لو وقعت لن تكون مفاجئة، حتى على نفس المُقال المحتمل: جولين لوبيتيجي.

صحيفة “ماركا” الإسبانية ذكرت أن المدرب الإسباني ودّع لاعبيه في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة 1-5 أمام برشلونة في كامب نو بالجولة العاشرة من الدوري.

لوبيتيجي أراد توديع اللاعبين مباشرة بعد المباراة تحسبا لإقالته في الساعات التالية، وعبّر لهم عن عرفانه لما قدموه تحت إمرته في 4 أشهر ونصف عملوها معا منذ توليه رسميا خلفا لـ زين الدين زيدان.

وكانت ماركا قد ذكرت أيضا أن إقالة لوبيتيجي ستحدث في أي لحظة، مع وضع الإيطالي أنطونيو كونتي كبديل رئيس يمكن تقديمه غدا الإثنين.

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