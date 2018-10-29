بالفيديو – شارك مبابي وتغير كل شيء.. باريس سان جيرمان يهزم مرسيليا بثنائية

تغلب باريس سان جيرمان على أوليمبيك مرسيليا بهدفين على ملعب “فيلودروم” وواصل حفاظه على عدم التعثر.

فاز باريس سان جيرمان على مرسيليا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي.

وبدأ كيليان مبابي اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة الـ63 بدلا من شوبو موتينج.

وفور نزوله، سجل كيليان مبابي هدفا في الدقيقة الـ65 بعد انطلاقة، وتصويبة من تحت يد مانداندا حارس مرسيليا.

وأضاف باريس سان جيرمان هدفا ثانيا في الدقيقة الـ93 من هجمة مرتدة مرر فيها نيمار الكرة إلى مبابي الذي سدد الكرة عرضية، وأكملها جوليان دراكسلر في المرمى الخالي، لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء.

فوز باريس سان جيرمان رفع رصيدهم للنقطة الـ33 في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، وبفارق 8 نقاط عن ليل صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد مرسيليا عند النقطة الـ19 في المركز الخامس.

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