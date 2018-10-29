مواعيد مباريات الإثنين 29 أكتوبر 2018 – الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي.. وقمة توتنام وسيتي

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الإثنين والموافق 29 أكتوبر 2018 حول العالم.

المباراة الأهم للجمهور المصري ستكون بين الإسماعيلي والرجاء البيضاوي في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية في الساعة السابعة مساء. المباراة ستذاع على قناة أبو ظبي الرياضية.

ويلعب شيكابالا مع فريق أبولون اليوناني ضد أوليمبياكوس الذي يضم بين صفوفه أحمد حسن “كوكا”، لكن الأخير يعاني من إصابة ستمنعه من المشاركة في البطولة. المباراة ستقام في الساعة السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويلعب باوك سالونيكا الذي يضم بين صفوفه عمرو وردة مع باناثانيوكوس الساعة التاسعة والنصف مساء، وتذاع المباراة أيضا عبر قناة أون سبورت.

في التاسعة والنصف مساء، يلعب لاتسيو مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وأخيرا، يلعب توتنام مع مانشستر سيتي الساعة العاشرة مساء في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا