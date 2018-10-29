مقتل مالك ليستر سيتي وأربعة آخرين في تحطم طائرته الهليكوبتر

قال ليستر سيتي والشرطة أمس الأحد، إن فيكاي سريفادهانابرابا، مالك النادي، وهو رجل أعمال تايلاندي عملاق، قتل برفقة أربعة أشخاص آخرين عندما تحطمت طائرته الهليكوبتر ثم انفجرت بعد مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

واشترى فيكاي النادي المغمور الواقع في وسط إنجلترا في 2010، ثم فاجأ عالم كرة القدم حين خالف التوقعات ليحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016 في قصة رياضية ملهمة.

وكان فيكاي، وهو أب لأربعة ومؤسس شركة كينج باور العملاقة للأسواق الحرة، شخصية محبوبة بين جماهير النادي.

وقال النادي في بيان "بكل أسف وبقلوب مكسورة نؤكد أن رئيسنا فيكاي سريفادهانابرابا كان ضمن الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي مساء السبت، عندما تحطمت طائرة هليكوبتر تقله هو وأربعة أشخاص آخرين خارج استاد كينج باور".

وقالت شرطة ليسترشير، إن الطائرة سقطت في مرآب للسيارات بالقرب من استاد كينج باور، بعد نحو ساعة واحدة من نهاية مباراة ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد.

وأضافت الشرطة، أن الضحايا يعتقد أنهم اثنان من موظفي رجل الأعمال التايلاندي، وهما نورسارا سوكناماي وكيفبورن بونباري، وقائد الطائرة إيريك سوافر وراكبة تدعى إيزابيلا روزا ليخوفيتس.

وأكدت الشرطة، أن لا أحد على الأرض أصيب بسوء.

ووفق شهود عيان، كانت الهليكوبتر تجاوزت بالكاد مدرجات الاستاد قبل أن تبدأ في الدوران حول نفسها، وسقطت بعد ذلك على الأرض وتحولت إلى كرة من النار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا