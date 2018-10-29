مقتل أربعة من منطقة الفقهاء في هجوم ارهابي على المدينة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مجلس الجفرة البلدي (وسط ليبيا)، عن «مقتل أربعة من منطقة الفقهاء» من بينهم نجل «رئيس الفرع البلدي الفقهاء نتيجة الهجوم» الذي استهدف مركز الشرطة في البلدة والاشتباكات التي يخوضها الأهالي في هذه الأثناء من ليل الأحد – الاثنين، وفق ما نشره المجلس البلدي عبر صفحته على «فيسبوك».

وأفادت مصادر محلية في بلدة الفقهاء بأن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين أهالي المنطقة ومنفذي الهجوم المسلح الذي استهدف مركز الشرطة في البلدة. فيما أعلن المجلس البلدي الجفرة، عن خطف عدد من أفراد الشرطة التابعين للمركز من قبل المهاجمين.

ونقل المجلس البلدي الجفرة عن رئيس الفرع البلدي الفقهاء «أن الوضع مأساوي جداً» في المنطقة مؤكدا خطف ابنه وعدد من شباب المنطقة من قبل المهاجمين. مؤكدا أن «الوضع في المنطقة كارثي» حيث تشهد «اشتباكات قوية الآن» مناشدا «الجميع بالتدخل العاجل لإنقاذ منطقة الفقهاء من الهجوم الغادر للدواعش».

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