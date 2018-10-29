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وزارة النقل الإندونيسية: الطائرة المنكوبة كانت تحمل 188 شخصا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، بأن الطائرة المنكوبة كانت تحمل 188 شخصا.

وكان مسئول إنقاذ إندونيسي قد أعلن، صباح اليوم الإثنين،  عن تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون آير" الإندونيسية للطيران منخفض التكلفة، بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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