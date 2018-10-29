وزارة النقل الإندونيسية: الطائرة المنكوبة كانت تحمل 188 شخصا

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، بأن الطائرة المنكوبة كانت تحمل 188 شخصا.

وكان مسئول إنقاذ إندونيسي قد أعلن، صباح اليوم الإثنين، عن تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون آير" الإندونيسية للطيران منخفض التكلفة، بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي.

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