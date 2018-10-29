قائد الطائرة الإندونيسية المنكوبة طيار هندي يتمتع بسجل خال من الحوادث

أفاد مسئولون وتقارير إخبارية بأن الطيار الهندي الذي كان يقود طائرة الركاب الإندونيسية المنكوبة كان يتمتع بسجل حافل بآلاف الساعات من الخبرة في الطيران "بدون حوادث".

وأعلنت السفارة الهندية في جاكرتا أنه تم تحديد هوية قائد الطائرة التي سقطت في البحر صباح اليوم وعلى متنها 188 شخصا بأنه الهندي بهافي سونيجا 31 عاما.

وقال نائب رئيس إحدى شركات الخطوط الجوية الهندية البارزة، والذي كان على اتصال مع سونيجا، لصحيفة "تايمز أوف إنديا" إن الشركة كانت تفكر في تعيين الطيار لديها نظرا لخبراته الجيدة.

ونقل عن المسئول قوله: "لقد تحدثنا في يوليو هذا العام. لقد كان شخصا طيب الذكر. ونظرًا لكونه طيارا ذا خبرة في قيادة الطائرات بوينج 737 ويتمتع بسجل خال من الأحداث والحوادث، كنا حريصين على أن يكون معنا مع سجله الجيد".

وأضاف المسئول أن سونيجا كان يرغب في تعيين في نيودلهي نظرا لأنه من المدينة، فيما انضم طيارون آخرون من ليون آير، وهي شركة الطيران منخفض التكلفة الإندونيسية التي تحطمت طائرتها اليوم، أيضا مؤخرا إلى الشركة الهندية التي لم يتم الكشف عن اسمها.

وسجل سونيجا 6 آلاف ساعة طيران، بينما زاد سجل مساعده على 5 آلاف ساعة طيران، وفقا لشركة ليون آير.

ويظهر ملف سونيجا، المتاح على الإنترنت، أنه ظل يعمل كطيار متدرب في خطوط الإمارات لشهور قليلة قبل الانضمام إلى ليون آير منذ سبعة أعوام . وتخصص الطيار الراحل في قيادة الطائرات بوينج 737.

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