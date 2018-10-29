حزب القوات اللبنانية يقرر المشاركة في حكومة وحدة وطنية جديدة

قال سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية اليوم الإثنين، إن الحزب سيشارك في حكومة وحدة وطنية جديدة رغم تعرضه "للظلم" في المناصب الوزارية، مما يشير إلى إزالة العقبة الأساسية أمام الاتفاق على الحكومة.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
بالصور.. مرأة تفجر نفسها في تجمع لرجال الأمن في قلب العاصمة تونس
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
انتحارية تفجر نفسها في تجمع لرجال الأمن وسط العاصمة تونس
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
أنطونيو كونتي.. العراب
تم النشر منذُ 51 دقيقة
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
تقرير: كونتي يصل لندن تمهيدا لتعيينه مدربا لـ ريال مدريد مساء الاثنين
تم النشر منذُ 56 دقيقة
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
أضف تعليقـك