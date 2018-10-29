اخبار

حزب القوات اللبنانية يقرر المشاركة في حكومة وحدة وطنية جديدة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية اليوم الإثنين، إن الحزب سيشارك في حكومة وحدة وطنية جديدة رغم تعرضه "للظلم" في المناصب الوزارية، مما يشير إلى إزالة العقبة الأساسية أمام الاتفاق على الحكومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك