حزب القوات اللبنانية يقرر المشاركة في حكومة وحدة وطنية جديدة

قال سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية اليوم الإثنين، إن الحزب سيشارك في حكومة وحدة وطنية جديدة رغم تعرضه "للظلم" في المناصب الوزارية، مما يشير إلى إزالة العقبة الأساسية أمام الاتفاق على الحكومة.

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