دمشق تتهم مجددا التحالف الدولي بقصف بلدة في ريف دير الزور بقنابل محرمة دوليا

اتهمت دمشق، اليوم الإثنين، مجددا، التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بقصف بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصادر أهلية وإعلامية، أن "التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قصف عدة مناطق في بلدة هجين شرقي مدينة دير الزور بنحو 110 كم، بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا".

وأشارت الوكالة إلى أن وسائل إعلام ونشطاء نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا أظهرت استخدام طائرات التحالف قنابل الفوسفور الأبيض في غاراتها على بلدة هجين.

وكانت دمشق اتهمت في 13 أكتوبر الجاري، التحالف باستهداف بلدة هجين بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا.

وفي أعقاب الهجوم، دعت وزارة الخارجية السورية، إلى إجراء تحقيق دولي في "جرائم" التحالف، وذلك في رسالتين إلى وجهتهما إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ويدعم التحالف قوات سوريا الديمقراطية، وهي قوات كردية، تقاتل تنظيم داعش في بعض البلدات في الريف الشرقي من دير الزور.

وترفض دمشق تدخل التحالف الدولي، الذي تشكل في أغسطس من العام 2014 لمواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وتعتبره "غير شرعي".

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