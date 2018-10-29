كيف تدمر دولة دون طلقة واحدة ؟ | فيديو

قال "توماس شومان" عميل جهاز المخابرات السوفيتى السابق "كى جى بى"، إن القتال فى أرض المعركة هو أكثر النتائج عكسية وهمجية والغير فعالة، فتعلمون أن الحرب هى استمرارية لسياسة الدولة، إذا كنت تريد النجاح فى تنفيذ سياسة الدولة الخاصة بك، وبدأت القتال، فهذا أغبى طريقة لفعلها، فأعلى فنون الحرب هو عدم القتال على الإطلاق، بل تقوم بتخريب أي شيء ذي قيمة فى دولة عدوك، حتى يأتى الوقت الذى يكون فيه إدراك عدوك للحقائق مختل، لدرجة أنه لا يراك عدوًا له، وأن نظامك حضارتك وطموحاتك بنظر عدوك تكون بديلًا إن لم تكن مرغوبة ستكون على الأقل عملية.

يقول توماس فى إحدى محاضراته القديمة، فى آخر مراحل التخريب، بعدها يمكنك إسقاط عدوك بسهولة ودون طلقة واحدة، فهذا هو التخريب بكل بساطة، حيث يتكون من 4 مراحل زمنية محكمة.

وذكر أن أول مراحل التخريب هو "إسقاط الأخلاق"، وتستمر مدتها من 15 إلى 20 عامًا لكى تدمر أخلاق مجتمع، مؤكدًا أن هذه المدة كافية لتعليم جيل واحد من الأطفال أو الطلاب وتشكيل المنظور الأيدلوجي لشخصيته، حيث تشمل التأثير أو بطرق مختلفة خلخلة أساليب الدعائية بمختلف المجالات التى تشكل الرأى العام، مثل الدين والنظام التعليمى والحياة الاجتماعية والإدارة ونظام تطبيق القانون والعمل على علاقات أصحاب العمل الاقتصادي.

وشبه أسلوب التخريب بفن الدفاع عن النفس "السودو اليابانى"، قائلا: "أسلوب التخريب شبيه فن الدفاع عن النفس اليابانى، فإذا كان العدو أكبر وأثقل منك سيكون من المؤلم جدًا مقاومة ضربته مباشرة، وإذا كان هناك شخص ثقيل يريد ضربك على وجهك سيكون من السذاجة وغير مجدي إيقاف ضربته"، ولكن يجب عليك أولا تجنب الضربة، ثم إمساك قبضته والاستمرار فى سحبه إلى اتجاه حركته حتى يصطدم عدوك بالجدار.

وفى نهاية المطاف، يجب أن تمتلك الإيمان، وأن تمنع التخريب، ولا تكون ضحية له، حتى لا تدمر دولتك دون طلقة واحدة.

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