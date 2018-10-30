تصريحات سابقة لـ سولاري: ميسي ظاهرة كونية.. من المؤسف أنه يلعب لبرشلونة

يكن سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد إعجابا كبيرا لمواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة، بحسب آراء عبّر عنها بشكل منفتح في السابق.

سولاري تولى تدريب ريال مدريد مؤقتا خلفا لـ جولين لوبيتيجي مساء الإثنين، مما استدعى النبش في تاريخ أفكاره وخواطره حول العدو الأكبر لـ ريال مدريد: ميسي.

يقول سولاري في مقال رأي كتبه بصحيفة “إل باييس” الإسبانية عام 2012:”ميسي هداف، ولكن لا يمكن تصنيفه. التهديفة صفقة فطرية في ميسي تماما كما أن العواصف والبرق والأعاصير هي ظواهر جوية.

كلما تسلّم ميسي الكرة، تهتز الكرة الأرضية، يصمت الجميع، والمدربون المنافسون يقحمون رؤوسهم بين كتفهم ويضعون أيديهم في جيوبهم، مثل الشخص الذي رأى البرق لتوه ولا يمتلك خيارا سوى انتظار الرعد، يهدأ الجو لعدة ثواني، ثم نسمع الهدف”.

قبل أن يضيف في تصريحات لاحقة عام 2013 بشأن المقارنة بين رونالدو وميسي: كريستيانو أفضل لاعب في العالم، لأن ميسي يمارس رياضة أخرى، الأمر الذي يميّز ميسي حق هو استمراريته الرائعة لـ4 أو 5 سنوات، إنه لا يتوقف، هذا أمر غير إنساني. معدله في السنوات الأخيرة يصنع فارقا مع كريستيانو رونالدو”.

سولاري لم يتوان عن مقارنة ميسي بأساطير كرة القدم في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الإسباني عام 2015: “بعد بيليه ومارادونا، لم يتوقع أي شخص شيئا مماثلا”.

قبل أن يتحسر على لعب ميسي لبرشلونة في تصريحات لشبكة “إي إس بي إن” عام 2016: “من المؤسف أن ميسي في برشلونة، تمنيت لو كان في ريال مدريد. أنا سعيد بـ ميسي بصفتي أرجنتيني، ولكن ريال مدريد يضم الأفضل دوما، ومن السوء الحظ أنه لم يضع يده على ميسي”.

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