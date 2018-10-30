حلف الأطلسي يدعو روسيا للالتزام بمعاهدة منع الانتشار النووي

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، إن نشر روسيا لصواريخ ذات قدرات نووية في أوروبا، يعرض للخطر معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة ساهمت في إنهاء الحرب الباردة.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثاني من أكتوبر الجاري، إن بلاده تعتزم الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، المعروفة باسم معاهدة منع الانتشار النووي، والمبرمة عام 1987 في ظل ما يعتبره انتهاكات روسية للمعاهدة.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي في النرويج، إن "المشكلة هي نشر صواريخ روسية جديدة.. لا توجد صواريخ أمريكية جديدة في أوروبا، لكن هناك المزيد من الصواريخ الروسية القادرة على حمل رؤوس نووية، وهذه الصواريخ تعرض معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى للخطر".

وأضاف "لذلك ندعو روسيا لتأكيد أنها ملتزما تمامًا وبكل شفافية بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى".

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