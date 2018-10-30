استخباري عراقي: عودة داعش بخطط جديدة تعتمد القتال المباغت وسرعة الهجوم والهرب

كشف مصدر استخباري عراقي، في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي، أعادوا تنظيمهم وفق آلية جديدة تسمح بالقتال المباغت والهجوم على القوات العراقية والهرب بسرعة.

وقال العميد محمد الجبوري، من استخبارات محافظة صلاح الدين: "إن عناصر تنظيم داعش أعدوا العدة التنظيمية والإدارية واللوجستية، للقيام بحرب استنزاف طويلة الأجل ضد القوات الأمنية العراقية، انطلاقا من أماكن مازالوا يتحصنون بها، تقع خاصة على الحدود الإدارية للمحافظات الشمالية".

وأضاف الجبوري، إن أهم مناطق إعادة تجميع عناصر داعش الإرهابي وتنظيمها، هي المناطق الشمالية من محافظة صلاح الدين، والمحاذية لمحافظة نينوى شمالا، ثم غربا باتجاه محافظة الأنبار، فضلا عن المناطق المحيطة بقضاء الحضر بمحافظة نينوى باتجاه قضاء الشرقاط، بمحافظة صلاح الدين ثم جبلي مكحول، وحمرين، وصولا إلى منطقة امطيبيجة شرقي المحافظة والمحاذية لمحافظتي كركوك وديالى، فضلا عن مجرى نهري الزاب وزغيتون في محافظة كركوك.

وأشار، إلى أن أهم المناطق التي يجتمع حولها عناصر التنظيم المتطرف، هي مناطق تجمع المياه والينابيع الحرة الموجودة، في جبلي مكحول وحمرين، والتي اتخذوا منها مقرات شبه دائمة، وحفروا أنفاقا، ونقلوا إليها مواد غذائية ومستلزمات طبية، فضلا عن خلايا الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وإدامة بعض الأشياء التي تعتمد بصورة رئيسية على الكهرباء، لافتا إلى وجود متعاونين معهم من خارج المناطق التي يتواجدون فيها.

ويستعمل عناصر التنظيم المتطرف في اتصالاتهم، فضلا عن الهواتف النقالة أجهزة (هاتيرا) الأمريكية الصنع، والتي تؤمن الاتصال لمسافات تصل إلى 60 كيلو مترا، كما أن لديهم أجهزة تنصت واستراق، وطائرات مسيرة للتجسس على القطاعات والقوات الأمنية.

وأوضح الجبوري، أن التنظيم الجديد لعناصر داعش، يقوم على حلقات مغلقة تتكون كل حلقة من عشرة عناصر، أحدهم فقط، يعرف من هو القائد الذي يتلقى منه الأوامر، ولا يعرف أحد سواه، وبذلك فإن هذا التنظيم، يضمن إلى حد بعيد عدم كشف العناصر الأخرى خارج الحلقة، في حال وقوع أي منهم قي قبضة القوات الأمنية.

كما يستعمل عناصر التنظيم الإرهابي، أعدادا قليلة من السيارات اليابانية الصنع، ويعتمدون بدرجة أساسية، على الدراجات النارية التي تتميز بسهولة الحركة، لا سيما في المناطق الوعرة والحاجة إلى وقود أقل.

وتابع الجبوري، أن أحد أهم الخطط التي ينفذها عناصر داعش الآن هي نصب الكمائن وإيقاع أكبر عدد من الخسائر في صفوف القوات الأمنية، والعودة إلى مكان الانطلاق، كما نجح عناصر التنظيم باستدراج القوات الأمنية إلى مناطق قتل من خلال إيهامها بالتعاون معها، وتقديم معلومات حقيقية في بداية الأمر لكسب ثقة العناصر الأمنية ومن ثم الإيقاع بها، مذكرا بكمين قرية السعدونية في بلدة الرياض بمحافظة كركوك، الذي ذهب ضحيته 27 عنصرا من الحشد الشعبي، ومقتل ضابط استخبارات اللواء السادس من الشرطة الاتحادية قبل أربعة أيام في جبال حمرين.

وأكد الضابط الكبير، أن عناصر داعش يرتدون الملابس نفسها التي ترتديها تشكيلات القوات الأمنية من جيش وشرطة وحشد شعبي، ويستعملون الأسلحة نفسها، وأهمها بندقية (M 16) أمريكية الصنع، والتي تم الاستيلاء عليها من قوات الجيش، بعد الانهيار الكبير الذي حصل في مدينة الموصل في العاشر من يونيو العام 2014.

وشدد الجبوري، على أن القوات العراقية بجميع صنوفها وتشكيلاتها، مستمرة في مراقبة ما يقوم به عناصر التنظيم المتطرف، ومن ثم الهجوم عليها في أماكن تواجدها الأمر الذي يقلل كثيرا من خسائر القوات الأمنية، وكذلك تضييق المساحات التي يسيطر عليها عناصر التنظيم، من خلال إقامة السواتر الترابية ومباغتة (العدو)، وعدم تركه ليقوم ببناء تحصينات وحفر إنفاق في أماكن تواجده.

ومازالت المناطق الممتدة من جنوبي محافظة نينوى إلى شمالي محافظة صلاح الدين وشرقيها والحدود الفاصلة بينها وبين محافظتي ديالى وكركوك، تشهد عمليات هجومية متكررة لعناصر داعش يذهب ضحيتها عناصر أمنية ومواطنون متعاونون معها، أو هجمات على الطرق الخارجية وزراعة العبوات الناسفة.

يذكر أن القوات العراقية، أعلنت منذ نحو سنة ونصف، استعادة جميع مناطق محافظة صلاح الدين من سيطرة التنظيم المتطرف.

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