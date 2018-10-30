الاتحاد الأوروبي يبحث رفع المعاناة عن المهاجرين

.ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بطرابلس سفير الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له، لبحث التعاون في ملف الهجرة غير الشرعية.

وأشار بيان نشرته وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّ اللقاء «ناقش سبل التعاون بين وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الأوروبي فيما يخص ملف الهجرة ومكافحتها».

وأكد الشيباني أن «وزارة الداخلية تسعى إلى تعاون أكثر وبذل الجهد والجديّة في العمل على إنجاز الخطط السريعة والعاجلة، التي من شأنها رفع المعاناة عن المهاجرين وتكون ذات نتائج ملموسة»، مشددًا على أنّ «وزارة الداخلية لديها روح العمل والحرص على تقديم الأفضل للحد من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية».

وكانت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، قالت إن أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية صوب أوروبا تراجعت بنسبة 80%، بالتزامن مع تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني الذي قال إنّ «حجم تدفقات الهجرة من ليبيا وصل الآن (صفر)».

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة

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