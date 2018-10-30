توزيع أرباح مصرف التجارة على المساهمين

ايوان ليبيا – وكالات :

اعتمدت الجمعية العمومية لمساهمي مصرف التجارة والتنمية الليبي القوائم المالية لعامي 2016 و 2017، حيث أظهرت الميزانية العمومية تحقيق أرباح بقيمة 23 مليون دينار و 55 مليون دينار على التوالي.

وقال المصرف في بيان على صفحته بموقع فيسبوك، إن الجمعية العمومية التي اجتمعت في بنغازي 17 و 18 أكتوبر الجاري، أقرت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 40% عن العام الماضي و20% عن العام السابق، وبذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة منذ بداية نشاط المصرف عام 1998 إلى 187.53 مليون دينار.

يشار إلى أن مصرف التجارة والتنمية هو أول وأكبر مصرف خاص في ليبيا، ويصل عدد المساهمين فيه إلى 2967 مساهما، ويبلغ رأسماله 105 ملايين دينار بعد أن جرت زيادته في العام 2012، وتعد نسبة الأرباح الموزعة عن العام الماضي هي الأعلى في تاريخ المصرف.

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