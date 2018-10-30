سالم علي عليوان عميد لبلدية بني وليد

ايوان ليبيا – وكالات :

فاز المرشح سالم علي عليوان نوير، اليوم الثلاثاء، بمنصب عميد بلدية بني وليد، عقب انتهاء مراسم انتخابات رسمية جرت تحت إشراف اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس.

وحضر مراسم الانتخابات وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق بداد قنصو، وأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدى بني وليد.

ويعد هذا الانتخاب هو الاستحقاق الأول لبلدية بني وليد، التي كان يسير مهامها مجلسها المحلي الذي أُسس سنة 2011.

وأجريت انتخابات المجلس البلدى بني وليد في الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي، وتنافس فيها 99 مرشحًا.

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