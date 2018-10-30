عميل سابق في المخابرات السوفيتية يكشف مراحل تخريب الدول | فيديو

يقول عميل جهاز المخابرات السوفيتي السابق "كى جى بى"، إذا كان المجتمع الذي تريد تخريبه ديمقراطيًا حرًا، هناك حركات مختلفة داخل هذا المجتمع؛ فكل مجتمع به أناس ضد هذا المجتمع، وهم عبارة عن مجرمين بسطاء، وهناك من هم على خلاف أيديولوجي مع سياسة الدولة، وهناك معدومو الضمير، والشخصيات المضطربة نفسيًا والتي تعادي كل شيء، فضلا عن مجموعة صغيرة من عملاء الدول الأجنبية، ففي اللحظة التي يتم تحريك هذه الحركات باتجاه واحد، ينهار المجتمع بالكامل، فنحن لا نوقف العدو؛ بل نسمح له أن يذهب، وأيضًا نساعده للذهاب إلى الاتجاه الذي نريده أن يذهب إليه.

مراحل التخريب

مرحلة تدمير الأخلاق، يقول "شومان"، في مرحلة تدمير الأخلاق سيكون من الواضح وجود اتجاهات في كل مجتمع وكل بلد، هنا يتم استغلال الحركات السابقة والاستفادة منهم، حتى يذهبوا إلى الاتجاه المعاكس للأخلاق والقيم والمبادئ.

أهم المجالات التي يتم تخريبها

1- الدين: تدمير الدين والسخرية منه واستبداله بمختلف الطوائف والعبادات والمعتقدات، بشكل يلهي الناس ويتسبب في تآكل عقيدتهم، واستبدال المنظمات الدينية المقبولة والمحترمة بمنظمات وهمية تصرف انتباه الشعب، لجذبهم إلى ديانات مختلفة.

2- التعليم: صرف الناس عن تعلم شيء بناء واقعي وفعال، بدل الرياضيات والفيزياء واللغات الأجنبية والكيمياء، وتعليمهم تاريخ حرب المدن والغذاء الوطني والاقتصاد المنزلي والحياة الجنسية، أو أي شيء بعيدًا عن التعليم الواقعي.

وفى نهاية المطاف يجب أن تمتلك الإيمان، وأن تمنع التخريب، ولا تكون ضحية له، حتى لا تدمر دولتك دون طلقة واحدة.

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