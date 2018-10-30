بسبب تهمة فساد.. القبض على نائب رئيس الاتحاد الإسباني

بسبب اتهامه في قضية فساد ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على أندريو سوبيس نائب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وانضم سوبيس في وقت سابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم بعدما ترك منصبه كرئيسا للاتحاد الكتالوني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن القبض على سوبيس للتحقيق معه في قضية تحويل أموال من الاتحاد الاتالوني إلى جهات أخرى.

وفي نفس القضية ألقي القبض أيضا على أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكتالوني.

وبدوره قال الاتحاد الإسباني في بيانا له إنه يحترم بشكل كامل كل هذه الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة افتراض براءة المتهمين لحين الانتهاء من التحقيقات.

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