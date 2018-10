هاتف الرئيس الإيراني يتعرض للاختراق وهناك من يتنصت على مكالماته!!

كشف رئيس منظمة الدفاع السلبي التابعة لرئاسة الأركان الإيرانية الجنرال سردار غلام رضا جلالي بأن هاتف الرئيس الإيراني حسن روحاني قد تعرض للتنصت، دون تسمية الجهة المتنصتة.

حيث نقلت وكالة إسنا الإيرانية عن الجنرال قوله:

“إن هاتف رئيس البلاد تم التنصت عليه مؤخراً، وسيتم استبداله بهاتف أكثر أمناً”.

كما أشار المسؤول إلى أن أجهزة الأمن الإيرانية قررت لهذا الغرض صناعة هاتف لا يمكن التنصت عليه لحماية قادة البلاد من محاولات التجسس، وذلك دون الكشف عن الجهة المسؤولة عن حادث التنصت، وذكر أن أجهزة الأمن الإيرانية كشفت مؤخراً جيلاً جديداً من فيروس يُسمى StuxNet وتصدت لمحاولاته خرق المنظومات الإلكترونية التابعة لحكومة طهران.

هذا ويعتقد الكثيرون في إيران أن هذا البرنامج الخبيث أنتج من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بهدف نسف برنامج إيران النووي.

