واشنطن تبحث عن كيفية مناسبة للرد على مقتل خاشقجي

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الولايات المتحدة تدرس عدداً من الخيارات للرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بناء على تقرير قدمته مديرة المخابرات الأمريكية.

حيث قالت ساندرز، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين:

“إن الإدارة تنظر في مختلف الخيارات وستعلن عن القرار المتخذ بشأن كيفية الرد على مقتل خاشقجي حيث أن ترامب التقى مديرة وكالة المخابرات المركزية الـ CIA جينا هاسبل الأسبوع الماضي وبحث قضية مقتل خاشقجي معها”.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت الجمعة الماضية، أن مديرة الـ CIA رفعت الخميس للرئيس ترامب تقريرها حول مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، وقالت الوزارة إن التقرير يتضمن خلاصات هاسبل وتحليلاتها التي استقتها خلال زيارتها إلى تركيا الأسبوع الماضي.

