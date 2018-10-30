مؤسسة توني إيلوميلو في نيجيريا تدشن أكبر منصة رقمية في العالم لريادة الأعمال |صور

اختتمت مؤخرا، بمدينة لاجوس النيجيرية، أعمال المنتدى الرابع لمؤسسة "توني إيلوميلو" لريادة الأعمال، أكبر تجمع من نوعه على مستوي القارة الإفريقية.

وفى ختام الفعاليات تم تدشين موقع ‪TEF CONNECT"‬" أكبر منصة رقمية على مستوي العالم لرواد الأعمال لتجميعهم، وتمكينهم من تبادل الأفكار والخبرات، وربطهم برجال الأعمال، وتوفير أدوات النجاح من الاستشارات والخبرات الفنية لهم، ومساعدتهم على الترويج لأعمالهم لزيادة فرص الاستثمارية.

وشهد منتدى هذا العام اقبالا ضخما تمثل في حضور أكثر من 5 آلاف شخص من رواد الأعمال من 54 دولة إفريقية، ورجال أعمال ومستثمرين، ومؤسسات اقتصادية وتنموية عالمية، وبحضور 48 صحفيا من كل دول القارة الإفريقية، ومنها مصر التي رفرف علمها بين جميع أعلام القارة السمراء.

كما امتاز المنتدى بحضور رئيس غانا نانا أكوفو أدو، وكان مقررا مشاركة الرئيس الكينى أوهورو كينياتا لكن تعذر وصوله فاكتفى بالمشاركة التفاعلية عبر "الفيديو كونفرانس"، وكدليل على النجاحات المتوالية التي تحققها المؤسسة فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تأهيلهم وتدريبهم للفوز بالدعم من الف شخص سنويا خلال الدورات الثلاث الماضية إلى 1470 من رواد الأعمال هذا العام بفضل الشراكات التي نجحت المؤسسة في تحقيقها مع مؤسسات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، الوكالة الفرنسية للتنمية.

جدير بالذكر أن المؤسسة الخيرية غير الهادفة للربح، والتى يرأسها الملياردير ورجل الأعمال النيجيري توني إيلوميلو، قد أطلقت عام 2015 برنامجا خيريا مدته عشر سنوات بتكلفة 100 مليون دولار لمواصلة دعم المشروعات في أنحاء قارة إفريقيا، باسم برنامج توني إيلوميلو لريادة الأعمال، ويهدف لتقديم التدريب والتوجيه لـ "عشرة آلاف" من الشركات الناشئة ورجال الأعمال الأفارقة خلال مدة البرنامج، إضافة إلى توفير رأس مال أولي عبارة عن 10 آلاف دولار كمنحة لتحفيز هذه الشركات، ومساعدتها على النمو والربحية.

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