إندبندنت: الليجا تفكر في إطلاق اسم ميسي على جائزة لاعب العام

تفكر رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “ليجا” في إطلاق اسم قائد برشلونة ليونيل ميسي على جائزة لاعب العام في المسابقة عقب اعتزاله.

وتحدث خافيير تيباس رئيس الرابطة لصحيفة “إندبندنت” الإنجليزية قائلا: “علينا التفكير في الأمر”.

وواصل “أعتقد أن ميسي سيكون أعظم لاعب في الليجا إن لم يكن الأعظم الآن بالفعل”.

وأكمل “ستكون فكرة جيدة أن نستحدث جائزة لأفضل لاعب في الموسم ويطلق اسم ميسي عليها”.

واعتادت رابطة الليجا إطلاق أسماء أساطير الكرة الإسبانية على الجوائز التي يتم منحها سنويا.

فعلى سبيل المثال جائزة البيتشيتشي التي تمنح لهداف الدوري هي تكريما للهداف التاريخي لأتليتك بلباو رافائيل بيتشيتشي.

كما أن جائزة افضل حارس مرمى في الموسم يطلق عليها جائزة زامورا تكريما للحارس الإسباني ريكاردو زامورا الذي لعب لبرشلونة وريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

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