الاتحاد البلجيكي يحدد شرط الاستغناء عن مارتينيز إلى ريال مدريد

قال متحدث باسم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أنه حال ريال مدريد الدخول في مفاوضات مع مدرب المنتخب روبرتو مارتينيز فعليه التفاوض معهم أولا.

ونشر موقع شبكة “بي إن سبورتس” تصريحات للمتحدث باسم الاتحاد البلجيكي الذي لم يذكر اسمه قائلا: “إن أراد ريال مدريد أو أي ناد آخر التفاوض مع مارتينيز فعليه التوصل لاتفاق أولا معنا”.

وواصل “لا أستطيع الكشف عن أي شيء يخص التعاقد مع مارتينيز فهذا أمر خاص بالاتحاد وبالمدرب”.

وانتشرت بعض الأنباء حول رغبة ريال مدريد في الدخول في مفاوضات مع مارتينيز ليتولى مسؤولية الفريق خلفا لجولين لوبيتيجي.

وأعلن ريال مدريد تعيين سانتياجو سولاري بشكل مؤقت مدربا للفريق بعدما ذكرت التقارير الصحفية تعثر المفاوضات مع أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي.

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