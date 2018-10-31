جوارديولا يسهب بالإشادة في رياض محرز

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بتركيز لاعبه رياض محرز وقوته الذهنية في مباراة توتنام يوم الإثنين.

وأهدى محرز هدف المباراة الوحيد لمالك نادي ليستر سيتي السابق الذي راح ضحية لحادث مروع يوم السبت الماضي بعد سقوط طائرته في مدينة ليستر.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “رياض ظهر بشكل جيد، كان لديه التركيز وقام بعمل رائع”.

وأضاف “رياض كان يعرف مالك نادي ليستر سيتي بشكل مقرب، إنه أمر صعب للغاية بالنسبة لعائلة ليستر، الكثير من الناس راحوا ضحية هذا الحادث”.

وواصل عن لاعبه الجزائري “لقد لعب أخر 4 أو 5 مباريات بمستوى عال، سجل الأهداف وصنع الكثير من الفرص، أمام شاختار كان يمكنه تسجيل ثلاثة أهداف لولا حارس المرمى”.

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