ترامب يزور المعبد اليهودي في بيتسبيرج رغم معارضة المئات

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، إلى مدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث قتل 11 شخصا في هجوم على معبد يهودي.

واستقبلهم حوالي 1000 شخص تجمعوا بالقرب من المعبد احتجاجا على زيارة الرئيس، وفقا لتقارير إخبارية.

وكانت أولى محطات ترامب زيارة معبد "تري أوف لايف" (شجرة الحياة) اليهودي، حيث وقع إطلاق النار يوم السبت الماضي، ثم مستشفى حيث يخضع ضباط الشرطة الذين أصيبوا للعلاج.

وترافق ترامب والسيدة الأولى ابنة ترامب، إيفانكا ترامب، وهى يهودية، وزوجها جاريد كوشنر.

وقال البيت الأبيض، إن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، وهو أيضا يهودي، كان من بين مرافقي الرئيس ترامب أيضا.

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