بنجلادش وميانمار تتفقان على بدء إعادة الروهينجا بحلول منتصف نوفمبر

اتفقت بنجلادش وميانمار على بدء إعادة مئات الآلاف من الروهينجا المسلمين بحلول منتصف نوفمبر، بعد لجوئهم إلى بنجلادش، فرارا من عملية عسكرية.

وعبر أكثر من 700 ألف لاجئ من الروهينجا من غرب ميانمار التي يغلب البوذيون على سكانها إلى بنجلادش منذ أغسطس آب من العام الماضي، عندما شن مسلحون من الروهينجا هجمات على قوات الأمن في ميانمار، مما أدى إلى رد عسكري حكومي عنيف.

وقال وزير خارجية بنجلادش، شهيد الحق، للصحفيين في داكا، بعد اجتماع مع وفد من ميانمار بقيادة مسئول كبير في وزارة خارجيتها يدعى مينت ثو "نتطلع لبدء الترحيل بمنتصف نوفمبر".

وأثنى مينت ثو على ما وصفها "بنتائج ملموسة للغاية بخصوص بدء الترحيل".

وقال للصحفيين "وضعنا عددا من الإجراءات للتأكد من أن العائدين سيحصلون على بيئة آمنة".

لكن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين قالت، إن الأوضاع في ولاية راخين "ليست مناسبة بعد للعودة"، وشددت على أن العودة لابد أن تكون طوعية. وذكرت أن ضمانات السلامة الضرورية "غائبة" عن المنطقة التي لم تستطع الوصول إليها إلا بشكل محدود في ظل استمرار فرض قيود على وسائل الإعلام، وغيرها من المراقبين المستقلين.

وقال أندريه ماهيسيتش، المتحدث باسم المفوضية في جنيف "من الضروري ألا تتم رحلات العودة بصورة متعجلة أو سابقة لأوانها.. ننصح بعدم فرض أي جدول زمني أو وضع أرقام مستهدفة للترحيل".

كانت بنجلادش وميانمار قد توصلتا لاتفاق في نوفمبر الماضي لبدء الترحيل في غضون شهرين، لكنه لم يبدأ. ولا يزال أبناء أقلية الروهينجا يعبرون الحدود إلى بنجلادش.

وتقول جماعات حقوقية، إن الأوضاع في شمال ولاية راخين التي ينحدر منها معظم اللاجئين لا تزال غير ملائمة لإعادتهم.

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