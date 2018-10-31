مصرع 7 أشخاص في تفجير انتحاري أمام أحد السجون في العاصمة الأفغانية

لقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب عدد آخر إثر قيام انتحاري بتنفيذ عملية تفجير، استهدفت سيارة تقل موظفين حكوميين في الجانب الشرقي من كابول عاصمة أفغانستان، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر مسئول بوزارة الداخلية.

وقال المسئول لوكالة أنباء "شينخوا"، دون ذكر اسمه، إن "المعلومات الأولية كشفت أن الانفجار وقع في حوالي الـ07:25 صباحا بالتوقيت المحلي عقب وصول السيارة إلى البوابة الرئيسية لسجن بول – أي – تشارخي".

وكان معظم المتضررين من موظفات السجن اللواتي كن يركبن السيارة وكان هناك ثلاثة أطفال على الأقل بين المصابين.

جدير بالذكر أن أكثر من 2790 مدنيا لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 5250 آخرين في حوادث متعلقة بالصراع في هذا البلد، الذي مزقته الحرب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقا للأرقام الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة في البلاد.

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