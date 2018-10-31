غياب بوتين عن مؤتمر باليرمو حول ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستطيع المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، المنعقد في مدينة باليرمو الإيطالية الشهر المقبل.

وقال بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن «الرئيس فلاديمير بوتين لن يستطيع على الأرجح أن يقبل الدعوة لحضور المؤتمر في باليرمو، لكن روسيا سيتم تمثيلها بشكل ملائم»، وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال زيارة لرئيس الحكومة الإيطالية إلى موسكو الأسبوع الماضي أن الوضع في ليبيا «لا يزال متأزمًا». مشيرًا إلى أن «الشيء المهم هوعدم زيادة تفاقمه».

وقال: «نتمنى النجاح لمؤتمر باليرمو حول ليبيا، يومي 12 و13 نوفمبرالمقبل»، مجددًا دعم بلاده جهود إيطاليا لحل الأزمة في ليبيا.

وفي مطلع الأسبوع الجاري أعلن وزير الخارجية الإيطالي، ميلانيزي، أن عدة أطراف أكدت مشاركتها في مؤتمر باليرمو، بينهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، إلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما لفت إلى تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤتمر.

وتستضيف مدينة باليرمو الإيطالية، يومي 12 و13 نوفمبر، مؤتمرًا دوليًا دعت إليه إيطاليا من أجل التوصل إلى حلول دائمة للأزمة في ليبيا. وتتواصل التحضيرات في المدينة وسط تجهيزات أمنية بالغة الدقة والسرية.

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