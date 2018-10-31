قطر فى مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة الايطالية ماتيو سالفيني أمس الثلاثاء عن مشاركة قطرية رفيعة المستوى في مؤتمر باليرمو حول الازمة الليبية الذي ستستضيفه إقليم صقلية في يومي 12-13 من شهر نوفمبر المقبل.

سالفيني أكد في بث مباشر خلال زيارته للدوحة أمس الثلاثاء عبر منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي وبحسب ما نقلته وكالة “آكي ” الإيطالية على أنه سيكون هناك حضور هام لقطر،قائلاً :”اتفقنا على كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

يشار إلى أن الخارجية الايطالية قد اكدت حضور الاطراف الليبية الرئيسة لمؤتمر باليرمو المرتقب وهم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج .

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